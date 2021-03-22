Власти Калуги назвали целесообразной установку ограждений вдоль тротуаров

Жители Калуги в социальных сетях жаловались на большое количество заборов в городе. В частности, речь шла об ограждении вдоль тротуаров. Эту тему в понедельник, 22 марта, обсудили на планерке в городской управе.

- Пешеходное леерное ограждение устанавливается строго в соответствии с правилами безопасности дорожного движения, - заявил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Никаких лишних леерных ограждений у нас нигде не стоит. Все места, где они устанавливаются, это требования ПДД.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в свою очередь сообщил, что руководство ГИБДД обещало предоставить фото с мест ДТП, где ограждение помогло избежать более сеьезных последствий для пешеходов.

- На самом деле – целесообразно [устанавливать ограждение], - подчеркнул Денисов. - Они предотвращают более серьезные последствия ДТП, наезд на пешеходов, которые идут в этот момент времени по тротуару. Эти леерные ограждения в ряде случаев спасают пешеходов. Я одно ДТП наблюдал, где машина буквально висела на ограждении.