Строительство Северного обхода Калуги завершится досрочно в 2021 году

Путепровод над Московской железной дорогой.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил руководству дорожной сферы региона завершить строительство Северного обхода Калуги раньше срока - в 2021 году. Об этом он заявил 1 марта на итоговой коллегии министерства дорожного хозяйства.

- Очень важно в этом году завершить обход Калуги, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Это серьезный проект, который идет опережающими темпами. У нас есть задача и все шансы в этом году этот объект ввести в эксплуатацию.

К концу 2020 года было заасфальтировано около 11 километров Северного обхода Калуги.

Напомним, строительство обхода Калуги на участке от Анненок до Жерело началось в 2019 году. Его протяженность составит 21,7 километра. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Северный обход на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Проектом предусмотрено строительство шести разноуровневых развязок, трех мостов и семи путепроводов.

Как отмечают в правительстве, реализация проекта позволит создать кольцевую автомобильную дорогу вокруг Калуги протяженностью 83,7 километра и интенсивностью транспортного потока до 40 000 автомобилей в сутки. Трасса обеспечит поперечный транзитный коридор между федеральными трассами М-3 «Украина», Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» и Р-92 «Калуга–Перемышль–Белев–Орел».