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В Калуге отрегулируют работу светофора на улице Советской

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.02.2021 13:47 0 483
В Калуге отрегулируют работу светофора на улице Советской

Пробки в Турынино возникают регулярно. Светофор - лишь одна из причин.

На улице Советской в Калуге собираются отрегулировать работу светофора в районе Турынино-1. Жалобы на его работу и возникающие из-за этого пробки в последнее время регулярно появлялись в социальных сетях, сообщили в воскресенье, 28 февраля, в правительстве Калужской области.

Местные жители просят увеличить время проезда по улице Советской.

- 26 февраля на данном перекрестке установили камеру, - прокомментировал ситуацию начальник Центра организации дорожного движения Сергей НИЛОВ. – В течение двух недель она будет записывать все, что происходит на этом участке дороги. После мы снимем камеру и всю полученную информацию проанализируем в ручном режиме. На это уйдет около 20 дней. Только после этого можно будет сделать выводы о необходимости изменения режима работы светофора.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.02.2021 13:47 0 483
Тэги: авто дороги
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