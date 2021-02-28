В Калуге отрегулируют работу светофора на улице Советской

Пробки в Турынино возникают регулярно. Светофор - лишь одна из причин.

На улице Советской в Калуге собираются отрегулировать работу светофора в районе Турынино-1. Жалобы на его работу и возникающие из-за этого пробки в последнее время регулярно появлялись в социальных сетях, сообщили в воскресенье, 28 февраля, в правительстве Калужской области.

Местные жители просят увеличить время проезда по улице Советской.

- 26 февраля на данном перекрестке установили камеру, - прокомментировал ситуацию начальник Центра организации дорожного движения Сергей НИЛОВ. – В течение двух недель она будет записывать все, что происходит на этом участке дороги. После мы снимем камеру и всю полученную информацию проанализируем в ручном режиме. На это уйдет около 20 дней. Только после этого можно будет сделать выводы о необходимости изменения режима работы светофора.