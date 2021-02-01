На улицах Калуги парковку «елочкой» предложили заменить на параллельную

В понедельник, 1 февраля, в рамках планерки в городской управе, которая проходила в прямом эфире, один из калужан попросил разобраться с парковкой на улице Плеханова. По словам мужчины, там возникают пробки на участке между улицами Суворова и Огарева.

Калужанин считает, что виной тому является парковка «елочкой» у края проезжей части.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ предложил рассмотреть вопрос замены «елочки» на параллельную парковку.

Денисов отметил, что количество парковочных мест немного уменьшится, но при этом увеличится пропускная способность улицы.

По словам главы администрации, такая же ситуация сложилась и на некоторых участках улицы Кирова. По ним также рассмотрят вопрос введения параллельной парковки.