Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 30 января
Ночью и днем в субботу, 30 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 29 января до 06:00 30 января:
- ул. Тульская;
- ул. Горького;
- ул. Чичерина;
- ул. Никитина на участке от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинской;
- ул. Широкая;
- ул. Баррикад на участке от ул. Константиновых до магазина Пятерочка;
- ул. Азаровская на участке от Терепецкого кольца в сторону ул. Московская;
- ул. Восточный проезд на участке от ул. Тульской до ул. Никитина.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 30 января:
- ул. Генерала Попова.
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