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Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 30 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2021 15:46 0 469
Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 30 января

Ночью и днем в субботу, 30 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 29 января до 06:00 30 января:

  • ул. Тульская;
  • ул. Горького;
  • ул. Чичерина;
  • ул. Никитина на участке от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинской;
  • ул. Широкая;
  • ул. Баррикад на участке от ул. Константиновых до магазина Пятерочка;
  • ул. Азаровская на участке от Терепецкого кольца в сторону ул. Московская;
  • ул. Восточный проезд на участке от ул. Тульской до ул. Никитина.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 30 января:

  • ул. Генерала Попова.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2021 15:46 0 469
Тэги: авто дороги
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