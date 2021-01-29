Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 30 января

Ночью и днем в субботу, 30 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 29 января до 06:00 30 января:

ул. Тульская;

ул. Горького;

ул. Чичерина;

ул. Никитина на участке от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинской;

ул. Широкая;

ул. Баррикад на участке от ул. Константиновых до магазина Пятерочка;

ул. Азаровская на участке от Терепецкого кольца в сторону ул. Московская;

ул. Восточный проезд на участке от ул. Тульской до ул. Никитина.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 30 января: