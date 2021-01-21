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На Правом берегу в Калуге обустроят новые остановки и запустят дополнительные автобусы

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 21.01.2021 16:10 1 740
На Правом берегу в Калуге обустроят новые остановки и запустят дополнительные автобусы

В четверг, 21 января, на личном приеме у губернатора Калужской области Владислава Шапши жители Калуги пожаловались на транспортные проблемы Правобережья.

- На Тульском шоссе в районе пересечения с улицей Энергетиков калужане просят организовать остановочный пункт, - рассказал после встречи Шапша. - В этой точке города расположено много предприятий и их сотрудникам, которые пользуются услугами общественного транспорта, приходится от ближайшей остановки идти до работы по оживленной трассе. Руководство города проблему признает. Дал поручение оперативно найти решение проблемы, чтобы не подвергать людей риску.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов доложил о том, что в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» у перекрестка улицы Энергетиков и Тульского шоссе будут обустроены дополнительные остановки общественного транспорта.

Также жители «Европейского квартала» пожаловались на сбои в работе общественного транспорта и переполненные автобусы в часы пик.

Дмитрий Денисов проинформировал губернатора о том, что до конца года действует контракт с частным перевозчиком. Поэтому наладить бесперебойное движение автобусов № 93, которые едут через микрорайон, в этом году юридически невозможно. С 2022 года этот маршрут будет обслуживать МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».

Владислав Шапша поручил городским властям проработать возможность организации еще одного маршрута через «Европейский квартал»:

- Я попрошу город уделить этому внимание и уже в этом году временным решением попытаться этот вопрос оживить. Когда создается добросовестная конкуренция, тогда люди активнее работают.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 21.01.2021 16:10 1 740
Тэги: авто транспорт
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