В Калуге установили светофоры на перекрестке улиц Заводской и Хрустальной
В среду, 20 января, в Калуге заработали светофоры на перекрестке улиц Заводской и Хрустальной. Ранее это пересечение улиц было нерегулируемым. Фото нам предоставила калужанка Елена Дедух.
Отметим, что информация об установке светофоров на данном перекрестке появилась еще летом 2020 года, однако работы завершились только сейчас.
Как сообщают местные жители, перед перекрестком сейчас обрезают деревья. Из-за техники коммунальщиков движение несколько затруднено.
Деревья вблизи перекрестка обрезают 20 января.
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