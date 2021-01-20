В Калужской области ГИБДД объявила о массовых проверках на трассе А130

На трассах Калужской области с начала января уже выявлено 70 пьяных водителей. В ближайшее время дорожные полицейские собираются проводить профилактическую акцию «Нетрезвый водитель», сообщили в среду, 20 января, в УГИБДД по Калужской области.

Проверки пройдут 22, 23, 29 и 30 января на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль».

- Обращаемся ко всем участникам дорожного движения – если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянения, или видите, что нетрезвый человек собирается сесть за руль автомобиля, не будьте равнодушными, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефонам 50-16-02 или 57-12-04, - просят полицейские. - Сотрудники ДПС незамедлительно выдвинутся по указанному адресу и помогут предотвратить беду на дороге. Помните, что управление автомобилем требует от водителя ясного разума, трезвой оценки и быстрого реагирования на любые изменения дорожной ситуации, а это в состоянии даже легкого опьянения становится невозможным.