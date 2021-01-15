В Калуге ямочный ремонт начали делать в самый холодный день января

В пятницу, 15 января, в Калуге дорожники выполняли ямочный ремонт в районе Гагаринского моста. Работы проходили при температуре воздуха в -15 градусов – это на данный момент самый холодный день 2021 года. Хотя асфальт можно класть, если на улице не холоднее минус 10. Видео в социальной сети «ВКонтакте» выложил Дмитрий Афанасьев.

Ситуацию мы попросили прокомментировать в управлении городского хозяйства Калуги.

- С целью обеспечения безопасности на дорогах, в аварийных ситуациях ямочный ремонт выполняется при любой погоде, - пояснили там. - Подбирается оптимальный тип и класс асфальта.