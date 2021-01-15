Утром в пятницу, 15 января, в Калуге отключились светофоры на двух перекрестках – улиц Жукова и Горького, а также Телевизионной и Билибина.

Ситуацию KP40 прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Действительно, такая проблема была, - подтвердили там. - В настоящее время светофоры исправны. Неисправность светофоров была технического характера и не была связана с пониженной температурой воздуха.