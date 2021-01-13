В Калуге пять брошенных автомобилей нашли на Правобережье

В Калуге территориальные представители управления по работе с населением на территориях провели рейд на Правом берегу.

Представители проверили поддержание надлежащего санитарного состояния микрорайона «Правобережье» и «Кошелев-проект».

- Рейд выявил пять брошенных автомобилей, - рассказали в среду, 13 января, в городской управе. - Сотрудники управления составили акты осмотра бесхозных машин, чтобы передать эти материалы в комиссию по решению вопросов об эвакуации транспортных средств. Кроме того, двум собственникам направлены извещения о явке для составления административного протокола за создание помех для вывоза мусора и уборки территорий.