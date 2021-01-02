С улиц Калуги за ночь вывезли 1380 кубометров снега

Улицы Калуги утром 2 января 2021 года.

В ночь на субботу, 2 января, в Калуге обещали ледяной дождь, а пошел снег. Улицы города засыпало толстым слоем.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, как идет уборка.

- Сегодня – снова снежная погода. Настроение праздничное, но уборка снега все так же необходима. Ее ведут 145 дорожных рабочих и 89 машин, - отметил он. - После начала снегопада дороги 1 и 2 категории посыпали пескосоляной смесью и подмели. Сейчас вновь проводится обработка дороги пескосоляной смесью.

В городской управе отмечают, что в процессе уборки уже вывезено 1380 кубометров снега, на дорогах и улицах израсходовано 780 тонн пескосоляной смеси и 56 тонн реагента.

Улицы и дворы после ночного снегопада.

UPD. В 15:50 городская управа обновила данные по уборке улиц:

- 89 машин и 145 дорожных рабочих продолжают уборку городских улиц и дорог. Сейчас они подметают дороги и тротуары.

16 бригад дорожных рабочих вывозят снега и чистят пешеходные переходы и остановки на: пл. Театральная, ул. Театральная, сквер Ленина, ул. Марата, ул. Кирова, ул. Рылеева, ул. Достоевского ул. Ленина, ул. Московская, ул. М. Жукова и др.

Вывезено 2420 м. куб. снега. Израсходовано 1180 тонн пескосоляной смеси, 75 тонн реагента.