В Калуге возобновилась работа автобуса №82

В субботу, 26 декабря, в Калуге возобновилась работа муницпальных автобусов №82, которые следуют по маршруту «Сквер Медицинских сестер - д.Черносвитино», сообщает городская управа.

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