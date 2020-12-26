В Калуге возобновилась работа автобуса №82
В субботу, 26 декабря, в Калуге возобновилась работа муницпальных автобусов №82, которые следуют по маршруту «Сквер Медицинских сестер - д.Черносвитино», сообщает городская управа.
По информации администрации города, расписание движения осталось прежним:
- отправление от сквера Медицинских сестер: 06:50, 08.40, 11.20, 13.00, 14.20, 16.00, 17.40, 19.20, 20.40,
- отправление от д.Черносвитино: 6.10, 7.50, 9.30, 12.10, 13.40, 15.10, 16.50, 18.30, 20.00.
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