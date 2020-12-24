Калужская полиция опубликовала график работы отделений МРЭО на новогодних праздниках

В Калужской области областное управление ГИБДД 24 декабря опубликовало график работы отделений Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела на январских каникулах.

Оформить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и получить другие услуги в МРЭО можно будет в течение трех дней – 5, 6 и 9 января.

Публикуем полный график работы отделений МРЭО в разных городах Калужской области на новогодних праздниках:

5 января

1, 2 отделения, Калуга

6 отделение, Балабаново

7 отделение, Сухиничи

8 отделение, Киров

6 января

3, 5 отделения, Обнинск

6 отделение, Балабаново

9 отделение, Малоярославец

4, 10 отделения, Кондрово

11 отделение, Козельск

12 отделение, Людиново

9 января

1, 2 отделения, Калуга

4, 10 отделения, Кондрово

3, 5 отделения, Обнинск

7 отделение, Сухиничи

8 отделение, Киров

9 отделение, Малоярославец

12 отделение, Людиново

Время работы в эти дни – с 8:30 до 16:00.