Калужская полиция опубликовала график работы отделений МРЭО на новогодних праздниках
В Калужской области областное управление ГИБДД 24 декабря опубликовало график работы отделений Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела на январских каникулах.
Оформить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и получить другие услуги в МРЭО можно будет в течение трех дней – 5, 6 и 9 января.
Публикуем полный график работы отделений МРЭО в разных городах Калужской области на новогодних праздниках:
5 января
- 1, 2 отделения, Калуга
- 6 отделение, Балабаново
- 7 отделение, Сухиничи
- 8 отделение, Киров
6 января
- 3, 5 отделения, Обнинск
- 6 отделение, Балабаново
- 9 отделение, Малоярославец
- 4, 10 отделения, Кондрово
- 11 отделение, Козельск
- 12 отделение, Людиново
9 января
- 1, 2 отделения, Калуга
- 4, 10 отделения, Кондрово
- 3, 5 отделения, Обнинск
- 7 отделение, Сухиничи
- 8 отделение, Киров
- 9 отделение, Малоярославец
- 12 отделение, Людиново
Время работы в эти дни – с 8:30 до 16:00.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!