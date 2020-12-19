Правительство объяснило повышение стоимости проезда в поездах Калуга – Москва
Жители Калужской области в пятницу, 18 декабря, на странице губернатора Владислава Шапши пожаловались на повышение стоимости проезда в поездах между Калугой и Москвой: за обычную электричку приходится отдавать 486 рублей, за «экспресс» - 684 рубля.
- Данные цены для многих граждан и так сопоставимы с размером дневной зарплаты, с чем было связано решение повысить стоимость проезда в этом году? – задается вопросом автор.
На публикацию отреагировали в правительстве Калужской области:
- По информации министерства конкурентной политики Калужской области, прогнозом социально экономического развития РФ на 2020 год был предусмотрен рост тарифов на пригородные железнодорожные перевозки в размере 4%. Этот рост обусловлен увеличением стоимости электроэнергии, материалов, услуг, заработной платы, необходимостью обновлять подвижный состав.
Еще одно обращение было связано с отсутствием льгот для детей: многодетной семье съездить в Москву на электричке зачастую очень накладно.
Вот как объяснили ситуацию в министерстве конкурентной политики региона:
- Стоимость проезда для населения не покрывает фактические затраты перевозчика. Межтарифнная разница компенсируется дополнительно из областного бюджета. Действительно, в экспресс-поездах повышенной комфортности льгот для детей нет. Но в электропоездах льготы предусмотрены. Стоимость детских билетов рекомендуем уточнять в кассах РЖД.
Уважаемые читатели, а как вы пользуетесь транспортом при поездках в Москву? Как часто там бываете? Расскажите в комментариях!
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