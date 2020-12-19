Правительство объяснило повышение стоимости проезда в поездах Калуга – Москва

Жители Калужской области в пятницу, 18 декабря, на странице губернатора Владислава Шапши пожаловались на повышение стоимости проезда в поездах между Калугой и Москвой: за обычную электричку приходится отдавать 486 рублей, за «экспресс» - 684 рубля.

- Данные цены для многих граждан и так сопоставимы с размером дневной зарплаты, с чем было связано решение повысить стоимость проезда в этом году? – задается вопросом автор.

На публикацию отреагировали в правительстве Калужской области:

- По информации министерства конкурентной политики Калужской области, прогнозом социально экономического развития РФ на 2020 год был предусмотрен рост тарифов на пригородные железнодорожные перевозки в размере 4%. Этот рост обусловлен увеличением стоимости электроэнергии, материалов, услуг, заработной платы, необходимостью обновлять подвижный состав.

Еще одно обращение было связано с отсутствием льгот для детей: многодетной семье съездить в Москву на электричке зачастую очень накладно.

Вот как объяснили ситуацию в министерстве конкурентной политики региона:

- Стоимость проезда для населения не покрывает фактические затраты перевозчика. Межтарифнная разница компенсируется дополнительно из областного бюджета. Действительно, в экспресс-поездах повышенной комфортности льгот для детей нет. Но в электропоездах льготы предусмотрены. Стоимость детских билетов рекомендуем уточнять в кассах РЖД.

Уважаемые читатели, а как вы пользуетесь транспортом при поездках в Москву? Как часто там бываете? Расскажите в комментариях!