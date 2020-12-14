В Калуге установят 300 метров леерных ограждений в 2021 году

В 2021 году планируется установить 300 погонных метров леерных ограждений. Будут также установлены три новых светофора и модернизированы три существующих, запланировано устройство двух искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки на площади 60 тысяч квадратных метров.

На это в городском бюджете на 2021 год предусмотрено 67 миллионов рублей, сообщает 14 декабря городская управа со ссылкой на заместителя городского головы - начальника управления ЖКХ Александра ШПИРЕНКО.

Отдельное внимание городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ обратил на переход у площади Победы.

- На городской планерке дал поручение начальнику управления городского хозяйства Александру Шпиренко сделать более безопасным выезд с площади Победы на улицу Маршала Жукова, - заявил он. - Там часто происходят аварии с участием пешеходов, в немалой степени - из-за организации пешеходного движения.

Установку новых ограждений Денисов прокомментировал так:

- Знаю, что не всем нравятся подобные элементы, однако в первую очередь мы думаем о безопасности калужан. Недавно я сам лично стал свидетелем эффективности такого ограждения: оно остановило очередного лихача перед пешеходным переходом на пересечении Никитина и Болдина. Пока есть люди, которые не умеют водить транспортное средство, будем ставить «защиту от дураков».