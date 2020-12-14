Дед Мороз и Снегурочка встречают прилетающих в аэропорт "Калуга"
С 13 декабря по 08 января 2021 года все прилетающие в Международный аэропорт Калуга рейсы встречают Дед Мороз и Снегурочка.
Дедушка и внучка приветствуют пассажиров, поздравляют с прибытием в Новогоднюю столицу России этого года и предлагают посетить праздничные мероприятия, запланированные в Калуге и области в этот период.
Сейчас Калуга имеет прямое авиасообщение с 8 городами России:
- Санкт-Петербургом
- Казанью
- Калининградом
- Ростовом-на-Дону
- Екатеринбургом
- Минеральными Водами
- Сочи
- Краснодаром.
С 05 января 2021 года начинается выполнение рейсов по новому направлению Калуга - Киров.
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