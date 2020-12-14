Дед Мороз и Снегурочка встречают прилетающих в аэропорт "Калуга"

С 13 декабря по 08 января 2021 года все прилетающие в Международный аэропорт Калуга рейсы встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Дедушка и внучка приветствуют пассажиров, поздравляют с прибытием в Новогоднюю столицу России этого года и предлагают посетить праздничные мероприятия, запланированные в Калуге и области в этот период.

Сейчас Калуга имеет прямое авиасообщение с 8 городами России:

Санкт-Петербургом

Казанью

Калининградом

Ростовом-на-Дону

Екатеринбургом

Минеральными Водами

Сочи

Краснодаром.

С 05 января 2021 года начинается выполнение рейсов по новому направлению Калуга - Киров.