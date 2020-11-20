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«Роснефть» и Яндекс запускают бесконтактную оплату на калужских заправках

Опубликовано: 20.11.2020 19:23 1 309
«Роснефть» и Яндекс запускают бесконтактную оплату на калужских заправках

 В Калуге на сети АЗС «Роснефть» появился сервис бесконтактной оплаты Яндекс.Заправки. Технология позволяет бесконтактно оплачивать услуги АЗС, принадлежащих «Роснефти» – крупнейшей в России розничной сети. В Калужской области все 27 таких автозаправок уже подключены к сервису.

Яндекс.Заправки постепенно подключают на заправках под управлением «Роснефти» по всей стране. Сначала пользоваться сервисом стали клиенты АЗС в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Уфе. Сейчас на территории России Яндекс.Заправки используют более чем на 1400 автозаправках розничной сети «Роснефть».

Кроме того, с октября 2020 года через сервис Яндекса участники программы лояльности «Роснефти» и ВР - Семейная Команда и ВР Club - могут копить бонусные баллы за заправку автомобиля.

Пользоваться Яндекс.Заправками можно как в самостоятельном мобильном приложении, так и в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе. Автовладелец, используя мобильное приложение, может рассчитать оптимальный маршрут до нужной АЗС, ознакомиться с ассортиментом топлива, выбрать нужную колонку на заправке и расплатиться не выходя из машины.
Яндекс.Заправки – это не только удобно, но и безопасно! Новый сервис сводит к минимуму необходимость контактировать с людьми на АЗС, а также позволяет соблюдать социальную дистанцию.

Если вы ни разу не оплачивали топливо с помощью Яндекс.Заправок, используйте промо-код «Yandex», чтобы получить 10% выгоду при оплате топлива. 
Яндекс.Заправки доступны и для корпоративных клиентов, включая таксопарки – через приложение Таксометр.

В своем сотрудничестве Яндекс и «Роснефть» собираются пойти дальше. В планах – еще больше сервисов для дистанционного обслуживания клиентов.

 

Опубликовано: 20.11.2020 19:23 1 309
Тэги: авто транспорт яндекс роснефть
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