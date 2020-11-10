В Калуге губернатор передал полицейским 34 новых служебных автомобиля

Во вторник, 10 ноября, в Калуге на площади Старый Торг состоялась торжественная церемония передачи служебного транспорта Управлению Министерства внутренних дел по Калужской области. В мероприятии участвовали губернатор Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и начальник регионального УМВД Александр Дедов.

- 34 новых дорожно-патрульных автомобиля Skoda Octavia поступили в регион в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба правительства. - Их направят на службу в территориальные органы МВД России на районном уровне и в строевые подразделения ГИБДД. Транспорт необходим экипажам дорожно-патрульной службы для решения оперативных задач в муниципалитетах области и на федеральных автодорогах. Автомобили оснащены современным оборудованием, в том числе специальными укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Владислав Шапша поздравил полицейских с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

- Наш долг создать вам для этого все необходимые условия, - заявил глава региона. - Я с радостью передаю эти замечательные автомобили. Уверен, что они помогут выполнить ту задачу, которую ставит перед нами Президент РФ Владимир Владимирович Путин, - добиться нулевой смертности на дорогах. Спасибо вам.

Служебную парковку перед зданием администрации освободили для полицейских машин.

Выставка оружия на площади.

Сотрудники полиции получили 34 новых служебных автомобиля.

Священник окропил транспорт.