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В Калуге губернатор передал полицейским 34 новых служебных автомобиля

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.11.2020 13:02 15 1708
В Калуге губернатор передал полицейским 34 новых служебных автомобиля

Во вторник, 10 ноября, в Калуге на площади Старый Торг состоялась торжественная церемония передачи служебного транспорта Управлению Министерства внутренних дел по Калужской области. В мероприятии участвовали губернатор Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и начальник регионального УМВД Александр Дедов.

- 34 новых дорожно-патрульных автомобиля Skoda Octavia поступили в регион в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба правительства. - Их направят на службу в территориальные органы МВД России на районном уровне и в строевые подразделения ГИБДД. Транспорт необходим экипажам дорожно-патрульной службы для решения оперативных задач в муниципалитетах области и на федеральных автодорогах. Автомобили оснащены современным оборудованием, в том числе специальными укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Владислав Шапша поздравил полицейских с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

- Наш долг создать вам для этого все необходимые условия, - заявил глава региона. - Я с радостью передаю эти замечательные автомобили. Уверен, что они помогут выполнить ту задачу, которую ставит перед нами Президент РФ Владимир Владимирович Путин, - добиться нулевой смертности на дорогах. Спасибо вам.

Служебную парковку перед зданием администрации освободили для полицейских машин.

Выставка оружия на площади.

Сотрудники полиции получили 34 новых служебных автомобиля.

Священник окропил транспорт.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.11.2020 13:02 15 1708
Тэги: авто владислав шапша
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