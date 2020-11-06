В Калуге затруднен въезд и выезд из города

Днем в пятницу, 6 ноября, в Калуге затруднен проезд на улицах Гагарина и Королева.
По Гагарина на выезд из центра города машины стоят от сквера Мира, на въезд – от памятника 600-летию города.
Улица Королева плотно забита машинами от парка Циолковского до перекрестка с улицей Баумана.
Дорожную обстановку ухудшают дорожные работы, которые продолжаются на улицах Гагарина, Циолковского и сквере Мира.
Дорожная ситуация в Калуге днем 6 ноября.
Тем временем
В Калуге перекрыли тротуар на улице Московской из-за опасной стены. Подробности.
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