В Калуге затруднен въезд и выезд из города

Днем в пятницу, 6 ноября, в Калуге затруднен проезд на улицах Гагарина и Королева.

По Гагарина на выезд из центра города машины стоят от сквера Мира, на въезд – от памятника 600-летию города.

Улица Королева плотно забита машинами от парка Циолковского до перекрестка с улицей Баумана.

Дорожную обстановку ухудшают дорожные работы, которые продолжаются на улицах Гагарина, Циолковского и сквере Мира.

Дорожная ситуация в Калуге днем 6 ноября.

Тем временем

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