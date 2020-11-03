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Жители и гости Калужской области смогут экономить на оплате проезда: Сбербанк и Visa запускают совместную акцию

Опубликовано: 03.11.2020 16:57 0 180
Жители и гости Калужской области смогут экономить на оплате проезда: Сбербанк и Visa запускают совместную акцию

Пассажиры общественного транспорта Калужской области смогут получить скидку при покупке билета с помощью карты Visa любого банка. Размер скидки составляет 2 рубля[1]. Воспользоваться предложением можно c 01 ноября по 31 декабря 2020 года включительно.

Акция стартует на всех маршрутах общественного транспорта, оборудованных системой безналичной оплаты проезда ООО «ЦИП». В настоящий момент к системе безналичной оплаты подключено более 800 едениц общественного транспорта, что составляет более 90% от всего парка.

Для оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту Visa, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами ApplePay, SamsungPay, GooglePay с привязанной картой Visa.

Наталья Радкевич, заместитель управляющего Калужского отделения ПАО Сбербанк:

«Уже не в первый раз мы запускаем подобную акцию с нашим партнером Visa. С 1 ноября акция действует на территории всей Калужской области. Безналичный способ оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси  становится привычным и традиционным  для жителей Калужской области. Кроме того бесконтактные платежи с использованием банковской карты в транспорте делает поездку комфортнее и безопаснее»

Алексей Денисов, старший директор департамента инновационных технологий Visa в России:

«Платежная система Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция дополнительно привлечет пассажиров  общественного транспорта Калужской области к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты проезда».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

[1] * На билете будет указана полная стоимость поездки без учета скидки, но со счета карты спишется стоимость проезда за вычетом скидки 2 рубля. Подробные правила акции размещены на сайте: https://securepayments.sberbank.ru/tkp_kaluga_ui/index.html

Опубликовано: 03.11.2020 16:57 0 180
Тэги: новости компаний
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