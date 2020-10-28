Прокуратура обязала городскую управу построить тротуары в Чижовке

Городскую управу Калуги обязали построить тротуары и установить уличное освещение в деревне Чижовка. О решении суда в среду, 28 октября, сообщила прокуратура Калужской области.
- Установлено, что в деревне Чижовка отсутствует тротуар, в связи с чем пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, - отмечают в ведомстве. - Также в деревне нет искусственного наружного освещения, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения, может привести к совершению дорожно-транспортных происшествий.
Подчеркивается, что суд удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме.
Сроки выполнения работ пока не называются.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!