Прокуратура обязала городскую управу построить тротуары в Чижовке

Городскую управу Калуги обязали построить тротуары и установить уличное освещение в деревне Чижовка. О решении суда в среду, 28 октября, сообщила прокуратура Калужской области.

- Установлено, что в деревне Чижовка отсутствует тротуар, в связи с чем пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, - отмечают в ведомстве. - Также в деревне нет искусственного наружного освещения, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения, может привести к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Подчеркивается, что суд удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме.

Сроки выполнения работ пока не называются.