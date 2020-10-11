Пьяного водителя без прав задержали в Калужской области

45-летнего жителя Малоярославецкого района на иномарке остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

Как сообщили в воскресенье, 11 октября, в областном УМВД, водитель сказал, что удостоверения у него при себе нет. Проверив базу, полицейские выяснили, что права мужчина никогда не получал. К тому же по внешним признакам он был пьян. От медицинского освидетельствования водитель отказался. А потом сам признался, что выпил, прежде чем сел за руль.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где с него взяли подписку и невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Законом за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.