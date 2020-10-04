Калужские байкеры закрыли сезон

В субботу, 3 октября, калужские байкеры собрались на закрытие сезона. На этот раз мотоциклисты выбрали новое место для сбора – площадку у ТЦ «Глобус» на Правом берегу. Хотя обычно они собирались на вертолетной площадке у Яченского водохранилища.

Возможно, смена локации связана с ремонтными работами на набережной.

Дальше по плану у байкеров была вечеринка с шашлыками. В группе «Калужский мотосоюз» участников мероприятия предупредили, чтобы они не садились за руль после распития спиртных напитков.

- Пьяные за руль не садимся, - написали организаторы встречи.