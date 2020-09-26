Мотоциклист протаранил припаркованную машину в Калуге

В четверг, 24 сентября, в 17:26 произошло ДТП в районе дома № 30 калужского села Рябинки.

- По предварительной информации, 58-летний водитель мотоцикла BSE MOJO, двигаясь со стороны станции Тихонова-Пустынь в сторону деревни Муратовка, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил наезд на стоящую автомашину, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба были без мотошлема. Водитель припаркованной "Газели", находившийся в это время в машине, не пострадал.