Любителя садиться пьяным за руль посадят на два года

37-летний житель Людиновского района сядет на два года в колонию за неоднократное вождение в пьяном виде, сообщили в пятницу, 25 сентября, в областной прокуратуре.

Мужчина уже имел судимости за подобные нарушения.По последнему приговору его лишили прав на определенный срок, но он все равно продолжался кататься пьяным по дорогам Людиново.

- Во всех случаях он был остановлен сотрудниками ДПС и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - уточнили в прокуратуре. - В этой связи, он, в соответствии с примечанием к ч. 2 ст. 264 УК РФ, признан лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд назначил водителю наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил прав на 3 года.