В Калужской области закрыли полосу трассы М-3 Украина

Сегодня, 22 сентября, на участке трассы М-3 «Украина» начались ремонтные работы, которые пройдут на 42 километрах автомагистрали, сообщает «Автодор». Будут менять верхний слой дорожного полотна на правой полосе проезжей части по направлению из Москвы.

Пока идут ремонтные работы, с 65-го по 106-й километр автомобили пустят только по левой полосе. В населенных пунктах, которые находятся на этом отрезке – от поселка Киевский до Обнинска – скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч. За их пределами до 50 км/ч.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать все дорожные знаки.