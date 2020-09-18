Напоминаем: в Калуге автомобилистов пустят в объезд из-за бегунов

Как мы уже писали, в субботу, 19 сентября, в Калуге пройдет Всерооссийский день бега «Кросс наций». Регистрация участников начнется в 9:00 на Театральной площади.

По сообщению регионального министерства спорта, на улице Кирова соберутся больше 5 500 бегунов. Это спортсмены-профессионалы, участники олимпийских игр, ветераны спорта и любители бега.

Напоминаем, что в связи с этим в субботу в центре Калуги перекроют две улицы. Проезд будет закрыт:

с 7:00 до 14:00 по пл. Театральной (на участке от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 9:00 до 14:00 по ул. Кирова (на участке от ул. Московской до ул. Рылеева).