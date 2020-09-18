В Калужской области сбили 5 лосей

За три недели сентября в Калужской области под колеса машин попали уже 5 лосей, сообщает региональное управление ГИБДД.

Один из случаев произошел на этой неделе под Калугой, в деревне Нижнее Косьмово.

- У лосей начался сезон гона, - объясняют специалисты регионального минприроды. - Именно в это время они чаще всего выбегают из леса на трассу.

В связи с этим дорожная полиция просит автолюбителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, внимательно относится к предупреждающим знакам.

- Если вы заметили животное на обочине, не используйте сигнал, - говорят сотрудники ГИБДД. - Проезжайте мимо, снизьте скорость. Животное может повести себя неадекватно и агрессивно.

За сбитое животное представители природоохранных структур составляют на водителя материал о возмещении ущерба. При этом учитывается пол, вид, количество животных и другие факторы.

Кстати, за сбитого лося предусмотрен самый большой штраф – 80 тысяч рублей.