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Калужанке дали 3 месяца условно за поддельные права

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 16.09.2020 13:00 0 463
Калужанке дали 3 месяца условно за поддельные права

26-летней калужанке вынесли приговор за управление автомобилем с поддельными правами, сообщает прокуратура Калужской области.

Документы женщина купила еще в 2018 году и ездила с ними до тех пор, пока не попала в ДТП.  При его оформлении она предъявила сотруднику ГИБДД поддельное водительское удостоверение, выдавая его за подлинное.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца. Приговор суда в законную силу не вступил.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 16.09.2020 13:00 0 463
Тэги: авто транспорт
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