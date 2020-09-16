Калужанке дали 3 месяца условно за поддельные права

26-летней калужанке вынесли приговор за управление автомобилем с поддельными правами, сообщает прокуратура Калужской области.

Документы женщина купила еще в 2018 году и ездила с ними до тех пор, пока не попала в ДТП. При его оформлении она предъявила сотруднику ГИБДД поддельное водительское удостоверение, выдавая его за подлинное.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца. Приговор суда в законную силу не вступил.