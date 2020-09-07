В Калужской области завершили ремонт 61 километра дорог

В понедельник, 7 сентября, на координационном совещании руководителей органов госвласти в Калуге обсуждали реализацию нацпроектов.

- По нацпроекту БКАД идём в графике, - отметил глава региона Владислав ШАПША. - Уже завершен ремонт более 61 км автомобильных дорог. На дорогах местного значения в Малоярославце все работы выполнены, в Обнинске и Калуге - в стадии завершения.

По вводу жилья регион вырос, несмотря на пандемию, на 102% по сравнению с прошлым годом. Введено 373 тыс. кв. м жилья.

- Хорошо идём по реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилья, - подчеркнул Шапша. - До 2025 года по ней должно быть расселено 4,5 тыс. человек. Федеральным центром поставлена задача ускорения реализации программы. У нашего региона есть все основания для того, чтобы эту задачу выполнить.

По программе формирования комфортной городской среды в этом году будет благоустроено 139 дворов и 113 общественных пространств. В сентябре все работы должны быть завершены.