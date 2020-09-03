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Замминистра транспорта оценил Северный обход Калуги на 11 баллов из 10

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.09.2020 10:51 7 312
Замминистра транспорта оценил Северный обход Калуги на 11 баллов из 10

На 11 баллов из 10 оценил заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей КОСТЮК работы на самой масштабной дорожной стройке региона - Северном обходе Калуги.

Строительство идет с опережением графика. На объекте полностью завершены подготовительные работы, на всей протяженности участка идёт отсыпка земляного полотна. Работы ведутся на всех искусственных сооружениях. Здесь трудится более 500 человек, задействовано 300 единиц техники.

Длина участка Анненки-Жерело - 21 километр. На нем 3 моста и 7 путепроводов. Окончание строительства запланировано на декабрь 2022 года.

- Это стратегический объект для всего региона, - отметил глава Калужской области Владислав ШАПША. - Но прежде всего для областной столицы. Опорное кольцо, которое мы замкнем после его ввода в эксплуатацию, позволит нам планировать дальнейшее территориальное развитие Калуги. И снять напряженность на основных транспортных магистралях города. Это то, чего действительно ждут люди.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.09.2020 10:51 7 312
Тэги: авто дороги область владислав шапша
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