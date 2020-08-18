Калужанин второй раз за три месяца попался пьяным за рулём

Ночью в Калуге на улице Московской сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов легковой автомобиль.

- В ходе беседы с водителем автоинспекторы заметили признаки опьянения: запах алкоголя, поведение, не соответствующее обстановке, - рассказали во вторник, 18 августа, в УМВД по Калужской области. - Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался.

Позже выяснилось, что калужанину 31 год. В мае нынешнего года он уже ехал пьяным за рулём. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».