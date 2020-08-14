В Калуге назвали главные нарушения таксистов

В пятницу, 14 августа, калужская полиция подвела итоги профилактической акции «Такси».
Вот список нарушений, которые чаще всего встречаются у перевозчиков:
- управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси;
- управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;
- невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам;
- нарушение требований к перевозке детей;
- нарушение требований ОСАГО.