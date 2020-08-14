Улицу Первомайскую перекроют в Калуге

В среду, 19 августа, в Калуге будет закрыт для проезда участок улицы Первомайской в районе дома №33.

Проехать там нельзя будет с 9:00 до 21:00, сообщает городская управа. Это связано с работами по замене теплосетей

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении администрации.

Тем временем

Где в Калуге отключат электричество 14 августа. Подробности.