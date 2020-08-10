6 отличий ремонта дорог в этом году от прошлогоднего ужаса

Калужане хорошо помнят, что творилось на городских улицах прошлым летом. В буквальном смысле – ни пройти, ни проехать. Пешеходы, как могли, перебирались через развороченную плитку и ямы, в открытые и неогороженные канализационные люки проваливались машины, город стоял в пробках. В этом году ремонт дорог продолжается, до его планируемого завершения осталось чуть больше месяца. Удалось ли городским властям извлечь уроки из опыта прошлого года?

1. Дорог меньше, но работы больше

В 2020 году ремонтируют 14 дорог общей протяженностью около 25 километров (напомним, что в прошлом году сдали 29 объектов протяженностью 46 километров). На улицах Калуги ведут масштабные комплексные работы. Они включают не только замену дорожного полотна проезжей части, но и ремонт тротуаров, установку леерного ограждения и новых остановочных павильонов, реорганизацию светофорных объектов, дорожную разметку термопластиком.

2. Новый руководитель

В этом году ремонтом калужских дорог руководит Татьяна АРЕН, директор Службы единого заказа городского хозяйства Калуги. Она назначена на эту должность в 2019 году.

Татьяна Арен.

Татьяне 30 лет. По первому диплому она педагог, второе высшее образование получила по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала в Кадастровой палате, затем в МБУ «СМЭУ». В Службе единого заказа трудится 6 лет, с момента ее основания. Начинала с должности начальника контрактной службы, выросла до директора учреждения.

- В 2017 году наше учреждение приступило к реализации программы «Доступная городская среда», - рассказывает Татьяна. - С этого момента началась моя практическая деятельность в сфере организации дорожных работ. Я стараюсь вникать во все тонкости, прошла несколько курсов переквалификации, изучила сметное дело. Сейчас получаю инженерное образование в сфере дорожной деятельности.

3. Подрядчиков нашли заранее

В прошлом году дорожные работы остановились на несколько недель из-за конфликта между подрядчиком и Городской управой. В результате городским чиновникам пришлось срочно искать нового подрядчика. Сейчас «Липецк дорога» внесен в реестр недобросовестных поставщиков, идет судебное разбирательство.

В этом году торги провели заранее. Улицы, прилегающие друг к другу, объединили в лоты – их получилось четыре. Соответственно, дорожные работы сейчас ведут четыре подрядчика: компания «Руслан-1», ДСУ «Инжстрой», ДСК «Логистка» и ООО «Новые строительные технологии». По словам Татьяны Арен, проблем с ними нет.

- Подрядчики у нас опытные. ДСУ «Инжстрой» работал в Обнинске, «Руслан-1» участвовал в строительстве Южного и Северного обхода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы постоянно контролируем ход работ, следим за соблюдением технологии, проверяем качество всех материалов. За каждым участком закреплен куратор - специалист Службы единого заказа, который наблюдает за проведением работ и лично отвечает за качество и соблюдение сроков.

4. Работы с опережением графика

Татьяна Арен назвала основной срок окончания работ – 15 сентября.

Ремонт улицы Московской планируют завершить позже, к 1 ноября, поскольку это непростой и трудоемкий объект. Но подрядчик, компания «Руслан-1», работает с опережением графика. Осталось отремонтировать небольшой, но сложный участок дороги от улицы Поселковой до Безымянного переулка.

Работы на Терепецком кольце должны были завершить уже к 1 августа, но произошло отклонение от графика, и ремонт закончился ночью 5 августа.

- Небольшое отставание от графика связано с проведением дополнительных работ, - пояснила Татьяна Арен. - Подрядчик по нашему поручению отремонтировал 250 метров тротуара вместо 100. Автомобильная дорога – живой объект, особенно если он находится в городской инфраструктуре. На ход ремонта влияет множество факторов, не все можно учесть заранее. Например, на Воскресенской зацепили кабель видеонаблюдения, который оказался под бордюрным камнем. Пришлось привлекать специализированную бригаду, чтобы восстановить кабель за счет подрядчика. В целом подрядчики работают по графику и даже опережают его. В этом году не было ни одного дня простоя на объектах.

Если погода не позволяет укладывать асфальт, бригады занимаются другими видами работ – укладкой тротуарной плитки, уборкой мусора.

Еще один позитивный момент. В этом году ремонт дорог и работы по замене коммунальных сетей удалось провести в разное время. На улице Московской и в Турынино Водоканал провел работы еще в январе, поэтому коммунальщики и дорожники не мешали друг другу.

5. Инновационные люки и безопасность движения

В прошлом году на дорогах несколько месяцев зияли неогороженные колодцы, в которые провалилось более 10 автомобилей. В этом году зафиксировано два подобных случая на улице Воскресенской. Городские власти утверждают, что сейчас контроль за соблюдением требований безопасности гораздо строже.

- Подрядчик 3 августа привез на улицу Воскресенскую дорожную технику, поэтому ограждение сняли, - прокомментировала ситуацию Татьяна Арен. - Но к концу смены, когда рабочие ушли, все колодцы вновь были огорожены. На улицах Воскресенской и Вилонова, а также в переулке Воскресенском очень стесненные условия работы. Автомобили, проезжая вдоль огороженных колодцев, сбивают ограждение. Полное перекрытие этих улиц на время проведения работ ГИБДД не согласовала.

Добавим, что на Воскресенской появятся сделанные по инновационной технологии «плавающие» колодцы - их устанавливают в процессе укладки верхнего слоя дорожного покрытия вровень с ним, так что проезд по такому люку водитель не ощущает. Подобные люки уже смонтированы на улице Комарова в районе пятой больницы.

6. Пробки на дорогах есть, но их гораздо меньше

- Мы сделали все, что могли, в части организации дорожного движения, - утверждает Татьяна Арен. - Еще в начале сезона запланировали частичное перекрытие улицы Московской и согласовали его с Управлением калужского троллейбуса, Управлением городского хозяйства, ГИБДД. Мы заранее предупреждаем калужан о перекрытии участков дороги, изменении маршрута движения городского транспорта и путях объезда. На частично перекрытых участках используем реверсивные светофоры. Очень сложно было в Турынино, потому что путей объезда там просто нет. На завершающем этапе я и куратор дежурили на участке, следили, чтобы укладка асфальта шла без задержек. Как мы обещали, 1 августа все было сделано. Я надеюсь, калужане оценят результат нашей работы.