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Ремонт дорог в Калуге: подрядчиков подгоняют крупными штрафами

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 07.08.2020 12:42 9 756
Ремонт дорог в Калуге: подрядчиков подгоняют крупными штрафами

В нынешнем году ситуация с ремонтом дорог в Калуге заметно отличается от прошлогодней. Претензии у автомобилистов, конечно, остаются, и практически всегда они справедливы. Однако подрядчики тщательнее следят за сроками и порядком на местах поведения работ.

А за каждое нарушение городские власти штрафуют дорожников.

- Масштабные дорожные работы и контролировать надо особо тщательно, - рассказал на днях на своей странице в «ВКонтакте» градоначальник Дмитрий ДЕНИСОВ. - Например, в Калуге в процессе производства работ по ремонту автомобильных дорог выставлено около 12 штрафов на суммы от 10 до 100 тысяч рублей. Штрафовали за нарушения сроков календарных графиков, несвоевременную укладку асфальтобетонной смеси, несоблюдение утвержденных схем ОДД при производстве работ.

В подтверждение Дмитрий Денисов выложил сканы претензий.

Оштрафовали также подрядчиков за работы, которые проводились на улицах Московской, Салтыкова-Щедрина, Луначарского, Болдина, в пригородном районе от конца улицы Киевка через Турынино до Ждамирово.

И штрафы призваны быть не просто наказанием ради наказания. Таким способом от подрядчиков пытаются добиться большей ответственности, чтобы калужане как можно быстрее смогли ездить по безопасным и качественным дорогам.

- Надеюсь, что такие меры будут способствовать более ответственному отношению подрядных организаций к обязательствам, взятых на себя перед городом. Контроль со стороны городских служб продолжится, - заверил всех жителей города Денисов.

Что же сейчас происходит на улицах Калуги?

На Грабцевском шоссе начаты работы по фрезерованию покрытия на проезде к исправительной женской колонии № 7.

Продолжается также проверка того, что подрядчики уже сделали, но ещё не сдали.

- Для контроля качества выполненных работ наша организация совместно со ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» регулярно проводит работы по отбору проб на ремонтируемых улицах, - рассказывают в «Службе единого заказа городского хозяйства Калуги». – 3 августа проводилось взятие кернов по выравнивающему слою асфальтобетонного покрытия на улицах Фридриха Энгельса и Максима Горького. На исследуемых участках сцепление и толщина выдержаны. Физико-механические свойства отобранных образцов будут проверены дополнительно в лабораторных условиях.

На участке улицы Московской от площади Московской до переулка Безымянного проведены работы по подготовке к укладке нижнего слоя покрытия проезжей части, а также начата укладка асфальта.

Также полным ходом идут работы по устройству тротуара по переулку Воскресенскому.

На Терепецком кольце уже укладывают верхний слой асфальта.

А на улице Воскресенской устанавливают плавающие люки и укладывают верхний слой асфальта.

- Название плавающие люки получили потому, что основанием для упора является не бетонная конструкция колодца, как у других изделий, а дорожное полотно, - пояснили в «Службе единого заказа городского хозяйства Калуги». - За счет этого снижается нагрузка на бетонный колодец, он не подвергается деформации и значительно продлевается срок службы. Принцип действия плавающего люка заключается в том, что он взаимодействует с дорожным полотном, изменяясь вместе с ним. Поэтому дорожное покрытие вокруг не просаживается, а всегда остается вровень с крышкой, которая просто закатывается асфальтоукладчиком. В результате получается ровная поверхность, в которой люк не провалится и не будет со временем выступать над поверхностью.

Одновременно с ремонтом дороги на улице Московской устанавливается леерное ограждение.

Напомним, работы на улице Воскресенской должны завершиться уже к 15 августа, а остальные дороги должны сдать к 1 сентября. При этом сроки могут сдвинуться, если в городе польют дожди.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 07.08.2020 12:42 9 756
Тэги: авто дороги городской голова калуги дмитрий денисов
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