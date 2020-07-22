Двух жителей Калужской области ждет суд за вождение в нетрезвом виде

В июле два жителя Жуковского района попались сотрудникам полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщили сегодня, 22 июля, в областном ГИБДД.

В первом случае, который произошел 11 июля, 44-летний мужчина попал в ДТП недалеко от СНТ «Луч». Он съехал с трассы и врезался в дерево. В ходе выяснения обстоятельств происшествия оказалось, что водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,306 мг/л. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Второй случай произошел 18 июля в деревне Новая Слобода. Там нетрезвый мужчина сель за руль и катался по дорогам. Об этом сообщили в полицию местные жители. Машину остановил экипаж ДПС. Водитель с резким запахом алкоголя от медицинского освидетельствования отказался. От управления машиной его отстранили. И составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

В обоих случаях материалы дела направлены в суд.

- За данные правонарушения водителям транспортных средств грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.