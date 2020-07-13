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Владислав Шапша попросил не стесняться требовать переделок от дорожных подрядчиков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2020 15:56 3 230
Владислав Шапша попросил не стесняться требовать переделок от дорожных подрядчиков

Глава Калужской области Владислав ШАПША призвал глав муниципалитетов не стесняться наказывать дорожных подрядчиков. В понедельник, 13 июля, он заявил об этом на совещании в правительстве. Там шла речь об исполнении регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Большой объем работ сегодня проводится в Калуге, - отметил Владислав Шапша, обращаясь к градоначальнику Дмитрию Денисову. - Не только на центральных магистралях, но и в удаленных районах. Очень важно, чтобы все эти работы были выполнены качественно и в срок. Я прошу не стесняться, и строго следить за качеством исполнения работ подрядчиком. При необходимости требуйте переделывать, если что-то сделано не в соответствии с ГОСТами.

В этом году в регионе будет отремонтировано 230 километров дорог, в том числе 190 километров областного значения, 40 километров – местного.

Ожидается, что до 1 августа будут завершены дорожные работы в Турынино.

- На этом участке с интенсивным движением будет качественная дорога, а пробки и неудобства для людей закончатся, - подчеркнул Владислав Шапша.

 

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2020 15:56 3 230
Тэги: область авто дороги владислав шапша
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