Дмитрий Денисов объяснил, зачем в Калуге меняют хорошую плитку на новую

В четверг, 18 июня, журналисты на встрече с главой администрации Калуги Дмитрием ДЕНИСОВЫМ задали вопрос, который в последнее время постоянно всплывает в соцсетях – зачем в городе меняют хорошую плитку.

- Достаточно пройтись по нашим городским улицам, по тем тротуарам, на которых плитка в прошлом году в рамках проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги не менялась, - сказал Денисов.

Например, на улице Ленина от улицы Кутузова до Дзержинского тротуарная плитка не менялась, лишь демонтировалось меньше метра существующей плитки от бортового камня. В результате работ уровень дорожного полотна поднялся выше, смонтированная плитка получила обратный уклон, что привело к скапливанию воды во время осадков и подтоплению фундаментов домов.

- Учитывая этот печальный опыт, в договора были включены работы по замене тротуарной плитки в полном объёме. Какая логика у городской управы? Львиная доля источника финансирования – порядка 95% - федеральный бюджет. У тротуарной плитки небольшой срок эксплуатации, порядка пяти лет. Меняя плитку, мы можем спать спокойно на протяжении пяти лет, - отметил Денисов.

Снятую плитку используют повторно, причём в тех частях города, которые не вошли в федеральный проект и вряд ли в обозримом будущем дождались бы плитки. Как это уже сделали на дорожках, которые веду к школам № 22 и 50.

Это возможность фактически бесплатно обустроить тротуары в местах, где он отсутствовал или находился в неприемлемом состоянии, за счёт федеральных средств и сэкономить деньги города.

Снятую с центральных улиц плитку также предоставляют социальным учреждениям.

- Мы также предложили нашим управляющим компаниям воспользоваться возможностями дополнительными и использовать плитку для благоустройства междворовых, прилегающих территорий, - отметил Денисов. И, как сообщил градоначальник, этим предложением уже заинтересовались несколько УК.