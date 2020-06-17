Дорогу на Шопинском кладбище отремонтируют после вмешательства Владислава Шапши

Глава Калужской области Владислав ШАПША поручил отремонтировать дорогу на Шопинском кладбище в Калуге. Он отреагировал на жалобы калужан в социальных сетях.

- Не мог остаться равнодушным, - написал руководитель региона. - Вопрос будет решен.

- Справедливо люди делают замечания, обращают наше внимание на то, что проехать здесь в дождь невозможно, - обратился он к врио городского головы Дмитрию Денисову. - И не в дождь дорога оставляет желать лучшего. Поэтому я предлагаю на одном из немногих городских кладбищ навести порядок. Запроектировать здесь отсыпку проезда. И сделать уже этим летом.