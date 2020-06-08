Вода отступила: в Калужской области возобновилось движение по затопленному мосту

В воскресенье, 7 июня, в Малоярославецком районе возобновилось движение по автомобильному мосту через реку Лужа к деревням Дубровка и Бородухино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- В лодочной переправе больше нет необходимости и личный состав МЧС России, выполнив все поставленные перед ним задачи, снимает свои посты и возвращается в места постоянной дислокации, - пояснили спасатели.

На прошлой неделе, напомним, Лужа вышла из берегов и затопила мост.