В Калуге за два дня штрафы получили 32 пешехода

За минувшие выходные в Калуге 32 пешехода получили штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом 2 июня сообщает городской отдел ГИБДД.

На нарушениях попались также 108 водителей. Из них 25 имели запрещенную тонировку, 22 проехали на красный сигнал светофора, восемь были пьяны.

- Напоминаем гражданам о необходимости быть внимательными и аккуратными, переходить дорогу только в специально установленных для этого местах, - говорится в сообщении калужского управления ГИБДД. - Водителям при приближении к пешеходным переходам необходимо снизить скорость и предоставить преимущество в движении пешеходам, переходящим проезжую часть.