В Калуге водители превратили улицу Достоевского в двухстороннюю

Вечером в пятницу, 29 мая, односторонняя улица Достоевского в Калуге временно превратилась в двухстороннюю.

Всё из-за того, что перекрыт проезд по улице Московской от Дзержинского до Ленина. В пятницу там сняли верхний слой асфальта. С Достоевского выехать на Московскую пока нельзя.

На перекрёстке Достоевского и Театральной выставили знаки о том, что проезд дальше по Достоевского разрешается только тем, кто там живёт или работает. Однако многие водители их игнорировали. В итоге упирались в «кирпич», разворачивались и ехали в обратную сторону по Достоевского. К счастью для них, сотрудники ДПС в этот момент там не дежурили.

Напомним, участок улицы Московской от Кирова до Дзержинского обещают открыть 1 июня. Сколько продлятся работы на отрезке от Дзержинского до Ленина, в городской управе пока не комментируют.

На перекрестке Достоевского и Театральной установили временные знаки, однако многие водители их игнорировали.

На Московскую выезд закрыт.

В итоге автомобилисты разворачивались и ехали в обратную сторону.

На Московской сняли верхний слой асфальта.

Когда завершится ремонт, пока не сообщается.