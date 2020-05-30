В Калуге водители превратили улицу Достоевского в двухстороннюю

Вечером в пятницу, 29 мая, односторонняя улица Достоевского в Калуге временно превратилась в двухстороннюю.
Всё из-за того, что перекрыт проезд по улице Московской от Дзержинского до Ленина. В пятницу там сняли верхний слой асфальта. С Достоевского выехать на Московскую пока нельзя.
На перекрёстке Достоевского и Театральной выставили знаки о том, что проезд дальше по Достоевского разрешается только тем, кто там живёт или работает. Однако многие водители их игнорировали. В итоге упирались в «кирпич», разворачивались и ехали в обратную сторону по Достоевского. К счастью для них, сотрудники ДПС в этот момент там не дежурили.
Напомним, участок улицы Московской от Кирова до Дзержинского обещают открыть 1 июня. Сколько продлятся работы на отрезке от Дзержинского до Ленина, в городской управе пока не комментируют.
На перекрестке Достоевского и Театральной установили временные знаки, однако многие водители их игнорировали.
На Московскую выезд закрыт.
В итоге автомобилисты разворачивались и ехали в обратную сторону.
На Московской сняли верхний слой асфальта.
Когда завершится ремонт, пока не сообщается.
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