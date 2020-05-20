Когда в Калуге отремонтируют дорогу от окружной до Северного

Калужане уже не первый год жалуются на состояние дороги между микрорайоном Северный и окружной дорогой. Один из въездов в Калугу находится в плохом состоянии.

В очередной раз вопрос ремонта подняла в «ВКонтакте» калужанка Юлия Арефьева.

- Будет ли в этом году произведен ремонт дороги от улицы Светлой до окружной? – написала она чиновникам. - Ведь это центральный въезд в Калугу со стороны Москвы! Дорога в ужасном состоянии, освещения на этом участке нет, тротуара для пешеходов нет, пешеходных переходов нет!

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Проект находится в процессе разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы. Планируемый срок реализации - 2021 год.

Уважаемые читатели, а какие ещё дороги в Калуге нуждаются в ремонте? Расскажите в комментариях!