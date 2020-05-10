Новую дорогу на Правом берегу откроют в июле

В Калуге в июле обещают открыть дорогу, которая соединит Южный обход в районе Чижовки с улицей Серафима Туликова.

На данный момент работы выполнены на 85%, сообщил в воскресенье, 10 мая, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

- Дорога нужная для жителей Правого берега Калуги, - отметил он. - Это разгрузка и основных транспортных потоков, и выезда из города. Планируем завершить работы на этом участке уже в начале июля. Поэтому даже в праздничные дни дорожники продолжают работать.