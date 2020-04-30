В Калуге закроют проезд по трём улицам

В четверг, 30 апреля, городская управа Калуги сообщила о новых перекрытиях улиц.
Работы по замене теплосетей пройдут с 5 по 12 мая.
- Ул. Луначарского в районе домов №10/15 и №9/2 закроют с 21:00 4 мая до 6:00 5 мая.
- Ул. Фридриха Энгельса перекроют в районе домов №110 и №113 с 9:00 до 21:00 6 мая.
- Ул. Болдина в районе домов №18 и №19а закроют с 21:00 7 мая до 6:00 8 мая.
- Ул. Фридриха Энгельса в районе домов №110 и №113 перекроют с 9:00 до 21:00 9 мая.
- Ул. Болдина в районе домов №13 и №16 закроют с 21:00 11 мая до 5:00 12 мая.
Водителей просят выбирать пути объезда.