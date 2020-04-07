В Калуге начался ремонт дорог: бордюры убирают на Московской и Луначарского

В понедельник, 6 апреля, в Калуге начали ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, бордюры и плитку убирают на улицах Московской и Луначарского. Также на этой неделе планируется начать работы на улице Болдина.
По последним официальным данным, в нынешнем году в Калуге собираются отремонтировать 14 дорог. По семи из них торги состоялись ещё в прошлом году. Это улицы Московская, Максима Горького, Фридриха Энгельса, Салтыкова-Щедрина, Болдина, Луначарского и дорога через Турынино до границы с Ферзиковским районом.
В середине апреля должны пройти торги по выбору подрядчика для улиц: Комарова, Большевиков, Одоевское шоссе, Терепецкое кольцо, Вилонова, Воскресенская и пер. Воскресенский, сообщает правительство Калужской области.
Дорожную разметку на ремонтируемых улицах обещают нанести термопластиком.
Движение на перекрёстке Ленина и Московской ограничено.
Рабочие сняли плитку у памятника Марксу.
Тротуар на Московской.
На этом участке улицы Московской пока с трудом можно разъехаться.
Снятая плитка.
Плакат на улице Луначарского.
Улица Луначарского.
Проезжая часть пока сужена.
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