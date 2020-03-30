В Калуге открыли проезд по улице Московской

В Калуге открыли проезд по участку улицы Московской от Кирова до Суворова. Как мы уже рассказывали, с начала марта там продолжались работы по замене сетей водоснабжения. Из-за этого пробки возникали на улице Ленина.
Со следующей недели коммунальщики планируют вести работы на участке от Суворова до Чижевского. И далее до Билибина.
- Эти этапы работ планируется выполнить методом горизонтально-направленного бурения, - сообщали ранее в водоканале. - Разрытия на данных участках будут минимальны, только лишь для установки новых водопроводных колодцев и подключения линии к домам. От улицы Баррикад до улицы Билибина работы планируется проводить на зеленой зоне, что не создаст помех для движения автотранспорта. Согласованные схемы организации дорожного движения будут опубликованы на официальном сайте предприятия.
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