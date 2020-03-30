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В Калуге открыли проезд по улице Московской

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.03.2020 10:48 0 228
В Калуге открыли проезд по улице Московской

В Калуге открыли проезд по участку улицы Московской от Кирова до Суворова. Как мы уже рассказывали, с начала марта там продолжались работы по замене сетей водоснабжения. Из-за этого пробки возникали на улице Ленина.

Со следующей недели коммунальщики планируют вести работы на участке от Суворова до Чижевского. И далее до Билибина.

- Эти этапы работ планируется выполнить методом горизонтально-направленного бурения, - сообщали ранее в водоканале. - Разрытия на данных участках будут минимальны, только лишь для установки новых водопроводных колодцев и подключения линии к домам. От улицы Баррикад до улицы Билибина работы планируется проводить на зеленой зоне, что не создаст помех для движения автотранспорта. Согласованные схемы организации дорожного движения будут опубликованы на официальном сайте предприятия.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.03.2020 10:48 0 228
Тэги: авто транспорт
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