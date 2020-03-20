Стало известно, когда автобусы в Калуге оборудуют терминалами для безналичной оплаты

К середине лета нынешнего года в Калуге планируется обеспечить терминалами для безналичной оплаты весь общественный транспорт. В пятницу, 20 марта, об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

- В настоящее время весь муниципальный транспорт подключен к системе безналичной оплаты проезда, - пояснили там. - Что касается коммерческого транспорта, то на сегодняшний день около 100 единиц транспортных средств оснащены оборудованием безналичной оплаты проезда и к середине лета планируется оснастить данным оборудованием весь общественный транспорт.

Уважаемые читатели, а вы пользуетесь общественным транспортом в Калуге? Ездите на автобусах, маршрутках или троллейбусах? Расскажите в комментариях!